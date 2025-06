Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας με 117 drones, πλήττοντας 40 μαχητικά αεροσκάφη στην επιχείρηση «Spiderweb», μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα της επίθεσης ο Ζελένσκι

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ισχυρίζεται ότι η σημερινή επίθεση σε αεροδρόμια στη Ρωσία έπληξε το 34% των ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους κρουζ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η SBU δήλωσε ότι η επιχείρηση κόστισε στη Ρωσία 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διώξουμε τον εχθρό από τη γη μας! Θα τους χτυπήσουμε στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά. Αν χρειαστεί, θα τους χτυπήσουμε από το υπέδαφος», γράφει η SBU σε ανάρτησή της στο Telegram.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

NEW: At approximately 4:06 PM EEST, Ukraine’s SBU carried out Operation Spider Web (Операція Павутиння), a drone assault that destroyed over 40 Russian military aircraft, including Tu-95 and Tu-22 bombers and an A-50 radar plane, at airbases deep inside Russian territory. The… pic.twitter.com/HoXex57ObG — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 1, 2025

Quite a day for #Ukraine 🇺🇦. The SBU successfully smuggled a fleet of FPV drones into far Siberia in #Russia 🇷🇺. Once they were there the drones struck the Belaya airbase. A number of TU-95 strategic bomber planes were destroyed. pic.twitter.com/bQZvJ9y0C2 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 1, 2025

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε ειδοποιηθεί πριν από τις επιθέσεις στη Ρωσία

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει αναφερθεί ακόμη στην επίθεση, το CBS αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε λάβει προειδοποίηση για τα χτυπήματα στις αεροπορικές βάσεις στη Ρωσία.

Πηγή της κυβέρνησης δηλώνει στο CBS News ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν γνώριζε για τη σημερινή μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία στη ρωσική στρατιωτική αεροπορία».

Ζελένσκι: «Ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα μείνουν στα βιβλία της ιστορίας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε για πρώτη φορά τις επιθέσεις με drones στις ρωσικές βάσεις.

«Ένα απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» και ένα αποτέλεσμα που «επιτεύχθηκε αποκλειστικά από την Ουκρανία» έγραψε στο Χ για τις επιθέσεις ο Ζελένσκι.

«Ένας χρόνος, έξι μήνες και εννέα ημέρες από την έναρξη του σχεδιασμού έως την αποτελεσματική εκτέλεση», συνέχισε. «Η πιο μακρινή επιχείρησή μας. Οι άνθρωποί μας που συμμετείχαν στην προετοιμασία της επιχείρησης αποσύρθηκαν εγκαίρως από το ρωσικό έδαφος», υποστήριξε, αν και η Ρωσία έχει αναφερθεί σε συλλήψεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), στρατηγό Βασίλ Μάλιουκ, και του ζήτησε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα της επιχείρησης στο κοινό.

«Φυσικά, δεν μπορούν να αποκαλυφθούν όλα αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται για ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα μείνουν στα βιβλία της ιστορίας», πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της, και δικαίως – κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε τη Ρωσία να νιώσει την ανάγκη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία πρέπει να τον τερματίσει. Δόξα στην Ουκρανία!», τόνισε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: