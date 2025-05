«Καλό παιχνίδι μπαμπά;»

Είναι δυνατόν να ερμηνεύσεις απόλυτα την πραγματική ποίηση; Τα Διάφανα Κρίνα, στο «Έγινε η απώλεια συνήθειά μας», έχουν υφάνει έναν ολόκληρο κόσμο από σύμβολα και λέξεις που καθένα – καθεμιά, έχουν τη δική τους ζωή. Το να προσπαθήσει, λοιπόν, κανείς να βρει που τελειώνει η κυριολεξία και που αρχίζει η μεταφορά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο – κινδυνεύει να χάσει το νόημα. Στο ομώνυμο με τον πρώτο τους δίσκο, τραγούδι, πίσω στο μακρινό πια 1996, ο στίχος αναφέρει:

Η απουσία σου μ’ εξουθενώνει

και δεν μπορώ να συνηθίσω.

Νιώθω να προχωράω μπροστά

μα πάντα φτάνω πίσω.

Απώλεια. Όσο μεγαλύτερο το βάρος της, τόσο μεγαλύτερο το φαινόμενο που ο Θάνος Ανεστόπουλος περιέγραψε στον παραπάνω στίχο. Θες να προχωρήσεις παρακάτω, όμως δεν ξέρεις πώς. Κάθε βήμα προς τα μπρος, σα να το διαδέχονται δυο προς τα πίσω.

Κάπου εκεί, στην κουβέντα μπαίνει -όχι απρόσκλητη- η Έλεν Κέλερ. Μια γυναίκα -μια συγγραφέας- που έζησε τυφλή και κωφή στον Αμερικανικό Νότο των αρχών του περασμένου αιώνα, κάτω από αδύνατες πρακτικά συνθήκες διαβίωσης και πιθανότητες επιβίωσης. Όμως η δική της απώλεια, -της όρασης, της ακοής- καθόλου συνήθεια δεν της έγινε. Όχι απλά δεν της στέρησε τη δυνατότητα να επιβιώσει, αλλά αντιθέτως θριάμβευσε στη ζωή. Άφησε πίσω της τον κόσμο της αίσθησης και επέλεξε να προχωρήσει μπροστά, στον δρόμο του πνεύματος. Και έγινε ένα από μεγαλύτερα, παγκοσμίως, παραδείγματα δύναμης της θέλησης. Καταπιάστηκε με τα πάντα. Φιλοσοφία. Φιλολογία. Μαθηματικά. Έμαθε τα πάντα. Ανάμεσα σε αυτά και πέντε «παροπλισμένες» γλώσσες. Τα αρχαία ελληνικά, ήταν η αγαπημένη της εξ αυτών, όπως αγάπησε συνολικά και τη χώρα μας, την οποία τελικά επισκέφθηκε μεταπολεμικά.

Ανάμεσα στα πολλά λαμπρά που έγραψε ή είπε, είναι και το αμίμητο «αν είναι αλήθεια ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε τα Ελληνικά είναι το βιολί της σκέψης». Ποίηση και μουσική, διαχρονικό ζευγάρι. Και το δικό της βιολί δεν έχασε ποτέ ούτε το τέμπο, ούτε τη μελωδία. Στην ποίησή της, όπως και στου Ανεστόπουλου, η έννοια της απώλειας -λογικά και βιωματικά- βρισκόταν πάντα στο κέντρο της αυλής. Όμως όχι εν είδει σκιάχτρου. Ούτε ο Ανεστόπουλος, ούτε η Κέλερ, έγραψαν για αυτήν για να μοιραστούν εγωιστικά την θλίψη τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλησαν τη συμπόνια κανενός. Υπέφεραν, όμως υπέμειναν, αρνήθηκαν, άντεξαν. Όπως οι μεγάλοι Στωικοί του παρελθόντος, οι δύο αυτοί ποιητές, μοιράστηκαν την θλίψη της απώλειας, για να την ξορκίσουν.

Αυτά που κάποτε απολαύσαμε βαθιά, δεν μπορούμε να τα χάσουμε ποτέ. Όλα όσα αγαπήσαμε, έγιναν κομμάτι μας. – Έλεν Κέλερ

Στο σημείο αυτό, στη συζήτηση μπαίνει και ο Λουίς Ενρίκε. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός Στωικός των ημερών μας. Αυτός κι αν πέρασε τα πάνδεινα. Αυτός κι αν υπέφερε, αν άντεξε κι αν τελικά δεν επέτρεψε σε τίποτα να του στερήσει την ικανότητα να σηκωθεί και να προχωρήσει ξανά. Να πιστέψει ότι μπορεί να (ξανα)ζήσει. Να θριαμβεύσει στη δική του ζωή, όπως κι αν τη φαντάζεται στο μέλλον. Γι αυτό και δεν θα ξαναχάσει ποτέ.

Ένα μέλλον που δεν θα περιλαμβάνει τη φυσική παρουσία της μικρής του κορούλας, της Τσάνα, αφού η απώλειά της σε ηλικία 9 ετών ήταν το σημείο στον χωροχρόνο που έκοψε τη ζωή του σπουδαίου τεχνικού στη μέση. Στο πριν και το μετά. Όμως ταυτόχρονα και ένα μέλλον που θα το ζει, μετατρέποντας την απώλεια σε γιορτή.

Βάλε φωτιά σε ό,τι σε καίει σε ό,τι σου τρώει τη ψυχή.

Υπάρχει ακόμα υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί.

Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.

«Η κόρη μας πέθανε σε ηλικία 9 ετών, έχοντας παλέψει σκληρά για πέντε ολόκληρους μήνες κόντρα στο οστεοσάρκωμα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την στοργή που μας δείξατε αυτούς τους μήνες και εκτιμούμε τη διακριτικότητα και την κατανόησή σας. Τσάνα, θα μας λείψεις πολύ, αλλά θα θυμόμαστε κάθε ημέρα της ζωής σου με την ελπίδα ότι θα συναντηθούμε στο μέλλον ξανά. Θα είσαι το αστέρι που οδηγείς την οικογένειά μας».

Με τα λόγια αυτά, η οικογένεια Ενρίκε ανακοίνωσε τον θάνατο της μικρής Τσάνα στις 29 Αυγούστου 2019. Το αμέσως «μετά», δεν ήταν απλώς «δύσκολο». Ήταν κάτι που μόνο όποιος έχει ζήσει την απώλεια του παιδιού του μπορεί να καταλάβει. «Ήταν σαν να κοιμόμουν και να ξυπνούσα από έναν εφιάλτη. Και όταν συνέβαινε αυτό, έβλεπα ποδόσφαιρο και ποδηλασία για να ξεφύγει το μυαλό», είχε περιγράψει σε συνέντευξη του ο γεννημένος στις Αστούριες αλλά στα βιώματα, Καταλανός, τεχνικός.

Luis Enrique: «Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you.» pic.twitter.com/hgAP8ewwDR

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 27, 2022