Ρόζμαρι Γούντραφ: Βασίλισσα της ψυχεδέλειας και φύλακας-άγγελος του Τίμοθι Λίρι

Για τον Τίμοθι Λίρι, γνωρίζουμε πολλά. Πώς, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, έδωσε LSD στους φοιτητές του ψυχολογίας στο Χάρβαρντ, στους κρατούμενους μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας για να δει αν θα τους σταματούσε να υποτροπιάζουν, σε καλλιτέχνες όπως ο Τσάρλι Μίνγκους και ο Άλεν Γκίνσμπεργκ για να καταγράψει πώς επέκτεινε τη δημιουργικότητά τους.

Το τραγούδι των Beatles, Tomorrow Never Knows, βασίστηκε στα γραπτά του. Ο Μικ Τζάγκερ πέταξε στο Άλταμοντ με ελικόπτερο μαζί του. Είχε μονίμως χαμογελαστή εμφάνιση, ευαγγελική φλυαρία και παρομοίαζε τον εαυτό του με τον Σωκράτη και τον Γαλιλαίο. Το μότο του ήταν: «Ενεργοποίηση, συντονισμός, διακοπή». Δεν είναι περίεργο που ο Ρίτσαρντ Νίξον πίστευε ότι ήταν «ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Αμερική».

Η γυναίκα που γυάλισε το αστέρι του «σοφότερου ανθρώπου του 20ου αιώνα»

Τι γνωρίζουμε για τη Ρόζμαρι Γούντραφ; Ήταν η τέταρτη από τις πέντε συζύγους του, βοηθώντας στη φροντίδα των παιδιών του μετά την αυτοκτονία της μητέρας τους. Αυτή αναβάθμισε το στίγμα του αυτοαποκαλούμενου «σοφότερου ανθρώπου του 20ού αιώνα». Του τοποθέτησε το ακουστικό βαρηκοΐας και του έραβε τα ρούχα. Βοήθησε να γράψει ομιλίες και τα βιβλία που τον έκαναν απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε επίδοξο φαρσέρ της ζωής ή μπίτνικ.

Το 1970, βοήθησε στην απόδρασή του από τη φυλακή αφού του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών για κατοχή ναρκωτικών. Η ίδια εξαναγκάστηκε να μείνει στην παρανομία για δύο δεκαετίες. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για τον Λίρι, παρατηρεί η Σουζάνα Κάαλαν και τόσα λίγα για την Γούντραφ στο νέο της βιβλίο The Acid Queen: The Psychedelic Life and Counterculture Rebellion of Rosemary Woodruff Leary.

Γεννήθηκε το 1935 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι από έναν πατέρα -τον Βίκτωρ τον Μάγο- που έκανε κόλπα με χαρτιά στις τοπικές ταβέρνες

Αμφεταμίνες για να αδυνατίσει

Η ζωή της ήταν περιπετειώδης πολύ πριν γνωρίσει τον πιο διαβόητο «σύμβουλο πνευματικών ταξιδιών» των ΗΠΑ. Γεννήθηκε το 1935 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι από έναν πατέρα -τον Βίκτωρ τον Μάγο- που έκανε κόλπα με χαρτιά στις τοπικές ταβέρνες, και μια μητέρα που ήταν ερασιτέχνισσα κρυπτολόγος.

Από νωρίς, η Γούντραφ ήθελε να φύγει. Είχε ανάγκη, όπως έλεγε «τα πράγματα να είναι πιο σπουδαία από ό,τι ήταν στη μικρή μου γειτονιά, στο μικρό μου σπίτι». Έφυγε για τη Νέα Υόρκη, πήρε αμφεταμίνες για να εξασφαλίσει ότι θα ήταν αρκετά αδύνατη ώστε να προσληφθεί ως αεροσυνοδός στην ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al, και απέκτησε έναν άσημο ρόλο σε μια ναυτική κωμωδία με τίτλο Επιχείρηση Petticoat.

Στο ψυχεδελικό κοινόβιο με τον Τίμοθι Λίρι

Η Γούντραφ αναζητούσε την ετερότητα. Διάβαζε Αντονέν Αρτώ και επιστημονική φαντασία, εξερευνούσε τη θεοσοφία, κάπνιζε κάνναβη και σύχναζε σε τζαζ κλαμπ. Παντρεύτηκε έναν Ολλανδό ακορντεονίστα που της φώναζε και την απατούσε- στη συνέχεια έναν τενόρο σαξοφωνίστα που, όταν δεν έπαιρνε ναρκωτικά, τη χτυπούσε και την απατούσε επίσης.

«Υιοθέτησα το παράδειγμα της μεγαλοφυΐας και της θεάς» θα πει αργότερα. «Ήθελα ιδιοφυείς άντρες». Συνάντησε τον Τίμοθι Λίρι σε μια γκαλερί και εντυπωσιάστηκε από την ομιλία του για τις «ηχητικές-οπτικές εναλλαγές της συνείδησης».

Πήγαν μαζί σε ένα ψυχεδελικό κοινόβιο που είχε ιδρύσει στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τι ήλπιζε να βρει εκεί, τη ρώτησε. «Αισθητική απόλαυση και ψυχική διέγερση». «Τι άλλο;». »Να αγαπήσω. Εσένα, υποθέτω».

Όταν ο Λίρι έβαλε υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εναντίον ενός ηθοποιού που ονομαζόταν Ρόναλντ Ρίγκαν, η Γούντραφ επινόησε το σύνθημα της εκστρατείας: «Ελάτε μαζί, μπείτε στο κόμμα»

«Μια φυσική αρχιερέας»

Τα χρόνια που ακολούθησαν είναι η ουσία του θρύλου. Ο Τίμοθι Λίρι «γαργαλούσε και τρομοκρατούσε» τις ΗΠΑ, λέγοντας στους αναγνώστες του Playboy ότι οι γυναίκες θα είχαν εκατοντάδες οργασμούς κατά τη διάρκεια του σεξ με LSD, ισχυριζόμενος ότι το ναρκωτικό θα «μαύριζε» τους λευκούς ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν «μια παγανιστική ζωή φυσικής σαρκικής απόλαυσης».

Όταν έβαλε υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εναντίον ενός ηθοποιού που ονομαζόταν Ρόναλντ Ρίγκαν, η Γούντραφ επινόησε το σύνθημα της εκστρατείας: «Ελάτε μαζί, μπείτε στο κόμμα». Εγκωμιασμένη για τα ζυγωματικά της και την κομψότητά της, τροφοδοτούσε τον Τύπο με πικάντικες ατάκες και ήταν, λέει η Κάαλαν «μια φυσική αρχιερέας».

Όπως και τα παιδιά πολλών μυστών του LSD, ο γιος του Λίρι, ο Τζακ, μαστούρωσε σε νεαρή ηλικία. Η ζωή στο σπίτι ήταν χαοτική

Ιστορίες με LSD

Μήπως όλα αυτά αναδεικνύουν το μεγαλείο που η Κάαλαν πιστεύει ότι η Γούντραφ υποβάθμισε κατά τη διάρκεια της ζωής της με τον Λίρι; Η Κάαλαν τον περιγράφει ως «αποκαλούμενο ψυχεδελικό γκουρού» και «γλυκομίλητο γητευτή φιδιού». Η Κάαλαν παρατηρεί έξυπνα ότι, για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1960 «οι γυναίκες ήταν έμπιστες, ηρεμιστικά δεσμά για τους άνδρες που ξεκινούσαν τρομακτικά ταξίδια στο ψυχικό άγνωστο».

Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι, ακόμη και όταν ήταν «φευγάτη», η Γούντραφ φρόντιζε να μην λείπουν ποτέ από τον Λίρι τα καπνιστά στρείδια και τα εκλεκτά κρασιά. Όπως και τα παιδιά πολλών μυστών του LSD, ο γιος του Λίρι, ο Τζακ, μαστούρωσε σε νεαρή ηλικία. Η ζωή στο σπίτι ήταν χαοτική. Ήταν τόσο πεινασμένος και κουρασμένος όταν πήγαινε στο σχολείο που με το ζόρι διάβαζε τον πίνακα.

Εν τω μεταξύ, η κόρη του Λίρι, η Σούζαν, χλεύαζε την Γούντραφ επειδή ήταν «ψυχρή και άτεκνη» και έπαιζε με τις ώρες το «Season of the Witch» του Donovan στη μέγιστη ένταση. Διαγνωσμένη με σχιζοφρένεια, αυτοκτόνησε αργότερα στη φυλακή ενώ περίμενε τη δίκη της με την κατηγορία ότι πυροβόλησε στο κεφάλι τον φίλο της που κοιμόταν.

Αυτό εννοούσε ο συνιδρυτής των Yippies, ο Αμερικανός ακτιβιστής Άμπι Χόφμαν, όταν είπε στον Λίρι: «Οι μαλακίες σου περί ειρήνης και αγάπης οδηγούν τη νεολαία στο μονοπάτι του φασισμού… ώριμη για αφανισμό».

«Ο ευαγγελισμός και η ύβρις»

H Κάλααν είναι ευχάριστα αιχμηρή και σατιρική. Χαρακτηρίζει ορισμένους από τον ευρύτερο κύκλο του Λίρι ως «ανθρώπους που υποτιμούσαν τις υπηρέτριές τους, τάιζαν τα μικροσκοπικά σκυλιά τους με ασημικά και διαμαρτύρονταν για το κόστος αποστολής ανεκτίμητης τέχνης στο εξωτερικό».

Ήταν ο Λίρι ένας οραματιστής που προέβλεψε τη σημερινή έκρηξη της μικροδοσολογίας (microdosing); «Τα ψυχεδελικά έχουν γίνει πολύ διαδεδομένα για να μην αποτύχουν», γράφει η Κάλααν. «Τα δίδυμα ζητήματα που βοήθησαν να περιοριστεί η μελέτη αυτών των ουσιών στη δεκαετία του 1960 έχουν επιστρέψει: ο ευαγγελισμός και η ύβρις».

Η Γούντραφ και ο Λίρι χώρισαν το 1976, αλλά η μετέπειτα ζωή της δεν ήταν καθόλου βαρετή. Ταξιδεύοντας με ένα Παγκόσμιο Διαβατήριο, ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από ακτιβιστές της ειρήνης, έκανε ζιγκ ζαγκ στο Αφγανιστάν όπου χρησιμοποίησε μπούργκα για να επιδοθεί στο λαθρεμπόριο, ταξίδεψε στην Κατάνια όπου γνώρισε έναν κόμη και «έκαναν έρωτα σε μια μυστική σπηλιά δίπλα σε έναν καταρράκτη, ήπιαν κονιάκ από σταφύλια και βοήθησαν στην εκτροφή κοτόπουλων, έφτασε στην Κολομβία όπου είχε συναντήσεις με δηλητηριώδεις αράχνες και καρτέλ ναρκωτικών.

Για πολλά χρόνια έμεινε κρυμμένη στις ΗΠΑ, χωρίς κοινωνική ασφάλιση ή ασφάλιση υγείας, «εξόριστη στη γενέτειρά της». Μόνο το 1994 μπόρεσε να βγει από την κρυψώνα της. Αν και δεν δημοσίευσε ποτέ τα απομνημονεύματα που ετοίμαζε για πολλά χρόνια, το The Acid Queen είναι ένας τρυφερός, ευφάνταστα ερευνημένος φόρος τιμής στο ελεύθερο, πάντα άγρυπνο πνεύμα της.

*Το βιβλίο The Acid Queen: The Psychedelic Life and Counterculture Rebellion of Rosemary Woodruff Leary της Σουζάνα Κάαλαν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Canongate.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική φωτό: Τίμοθι Λίρι και Ρόζμαρι Γούντραφ / Wikimedia Commons