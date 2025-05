Η Ίντερ θα παίξει στον τελικό του Champions League με μία ασυνήθιστη φανέλα (pic)

Η Ίντερ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο το βράδυ του Σαββάτου (30/5 22:00), με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία τους.

Σύμφωνα με την «Gazzeta Dello Sport», οι «νερατζούρι» θα παίξουν με μία ασυνήθιστη φανέλα για τον τελικό και αυτό λόγω της θέλησης των παικτών, όπως αναφέρει το Ιταλικό μέσο.

Συγκεκριμένα, θα φορέσει την τρίτη της φανέλα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια φιναλίστ του Champions League θα επιλέξει την τρίτη της φανέλα. Η Παρί Σεν Ζερμέν που θεωρείται η γηπεδούχος ομάδα του τελικού, επέλεξε να αγωνιστεί με την εντός έδρας φανέλα της, μπλε και κόκκινη με μια φαρδιά λευκή ρίγα στη μέση.

Επομένως, η Ίντερ δεν μπορούσε να επιλέξει την παραδοσιακή μπλε και μαύρη εμφάνιση, η οποία ήταν πολύ παρόμοια. Η λογική θα υπαγόρευε ότι οι συμπαίκτες του Λαουτάρο Μαρτίνεθ θα επέλεγαν να φορέσουν τις άσπρες εκτός έδρας φανέλες τους.

Αλλά οι παίκτες της Ίντερ προτιμούν να αγωνιστούν με την κίτρινη φανέλα τους στη Βαυαρία, ίσως για στυλ αλλά σίγουρα από δεισιδαιμονία. Η μόνη ήττα τους στο Champions League της σεζόν ήρθε όταν φόρεσαν τη λευκή τους εμφάνιση, στις 10 Δεκεμβρίου στη «BayArena» κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-0).

Αντίθετα, η δευτεραθλήτρια Ιταλίας κέρδισε και τους δύο αγώνες της στη διοργάνωση με την τρίτη της φανέλα, εναντίον της Σπάρτα Πράγας στις 22 Ιανουαρίου (0-1) και εναντίον της Φέγενορντ στις 5 Μαρτίου στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» (0-2).

❗Inter will wear their yellow third kit in the Champions League final. pic.twitter.com/9SS7LvFUG2

— Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) May 10, 2025