Ο δισεκατομμυριούχος πίσω από τις ταινίες του Γουές Άντερσον – Ποιος είναι ο Στίβεν Ρέιλς;

Ως συνήθως, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Γουές Άντερσον, έχει συγκεντρώσει ένα εξαιρετικό καστ για τη νέα του ταινία, The Phoenician Scheme, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Μπενίσιο ντελ Τόρο, Μία Θράπλετον, Μάικλ Σέρα, Ριζ Αχμέντ, Τομ Χανκς, Μπράιαν Κράνστον, Ματιέ Αμαλρίκ, Τζέφρι Ράιτ και Σκάρλετ Γιόχανσον.

Πρόκειται για την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του Άντερσον τα τελευταία επτά χρόνια, μετά τα Isle of Dogs, The French Dispatch και Asteroid City, καθώς και μια ομάδα μικρότερων διασκευών του συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ, που προβλήθηκαν συλλογικά στο Netflix ως The Wonderful Story of Henry Sugar και Three More.

Ιδιόρρυθμος σκηνοθέτης ψάχνει χρηματοδότηση

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παραγωγή, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ιδιόρρυθμοι δημιουργοί όπως ο Άντερσον μπορεί να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και διανομή. Οι ταινίες του Άντερσον κοστίζουν γύρω στα 25 ή 30 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία και συγκεντρώνουν περίπου τα διπλάσια έσοδα – ή και λίγο λιγότερα.

Το Asteroid City ξεπέρασε τα 53 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, και το The French Dispatch απέφερε 46 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Box Office Mojo.

Τα έργα του Άντερσον είναι γενικά οικονομικά βιώσιμα, αν και το ιστορικό του περιλαμβάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες (το Grand Budapest Hotel με εισπράξεις σχεδόν 173 εκατ. δολάρια) όσο και κάποιες ηχηρές αποτυχίες (το Fantastic Mr. Fox, το οποίο κέρδισε αναγνώριση αλλά δεν έφτασε ούτε τα 60 εκατ. δολάρια με προϋπολογισμό 40 εκατ. δολάρια).

Ο Ρέιλς έχει καθαρή περιουσία αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes, και κατατάσσεται στην 468η θέση στο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg

Χρηματοδότης και παραγωγός

Αλλά σε αντίθεση με ορισμένους άλλους δημιουργούς, ο Άντερσον θα συνεχίσει να έχει ευκαιρίες να γυρίζει ταινίες με σταθερό μεσαίο προϋπολογισμό, ανεξάρτητα από το πώς θα αποδίδουν στο box office – χάρη στη συνεργασία του με τον Στίβεν Ρέιλς, έναν από τους πλουσιότερους επενδυτές ανεξάρτητων ταινιών στον κόσμο.

Ο Ρέιλς έχει καθαρή περιουσία αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes, και κατατάσσεται στην 468η θέση στο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Άλλοι με μεγάλες περιουσίες επενδύουν επίσης σε ανεξάρτητες ταινίες, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος το κάνει έμμεσα μέσω της Amazon MGM Studios.

Όμως η περίπτωση του Ρέιλς είναι εξαιρετική, διότι εργάζεται επίσης ως παραγωγός στις ταινίες που συμβάλλει στη χρηματοδότησή τους.

Όταν ο Άντερσον κέρδισε τελικά ένα Όσκαρ πέρυσι – καλύτερης ταινίας μικρού μήκους για την ταινία The Wonderful Story of Henry Sugar – ο Ρέιλς, ως εκτελεστικός παραγωγός του έργου, κέρδισε επίσης το βραβείο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Film Streams (@filmstreams)

Παρών σε όλα τα γυρίσματα

Ο Ρέιλς έχει χρηματοδοτήσει όλες τις ταινίες του Άντερσον από την ταινία The Darjeeling Limited του 2007, και έχει συμμετάσχει ως παραγωγός σε κάθε μία από την ταινία Moonrise Kingdom του 2012 και μετά. Επιβλέπει και διαχειρίζεται τα έργα και είναι παρών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τους.

Όταν ο Άντερσον κέρδισε τελικά ένα Όσκαρ πέρυσι – καλύτερης ταινίας μικρού μήκους για την ταινία The Wonderful Story of Henry Sugar – ο Ρέιλς, ως εκτελεστικός παραγωγός του έργου, κέρδισε επίσης το βραβείο.

Όμως κανένας από τους δύο δεν ήταν παρών στο Dolby Theatre, επειδή εκείνη την εποχή γύριζαν το The Phoenician Scheme στην Ευρώπη.

«Δυστυχώς, ο Στίβεν και εγώ βρισκόμαστε στη Γερμανία και ξεκινάμε τα γυρίσματα της νέας μας ταινίας νωρίς αύριο το πρωί. Έτσι, δεν παρέλαβα αυτοπροσώπως το βραβείο», εξήγησε ο Άντερσον μέσω δήλωσης.

The Phoenician Scheme – Official Trailer

Επενδύουν στην τεχνολογία για την υγεία και στο ΝΒΑ

Ποιος είναι ο Στίβεν Ρέιλς και πώς απέκτησε τον μεγάλο του πλούτο; Γεννήθηκε το 1951 στην Bethesda του Maryland και είναι γιος ενός πλούσιου επιχειρηματία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εγκατέλειψε την κτηματομεσιτική επιχείρηση του πατέρα του και ίδρυσε έναν νέο όμιλο με τον αδελφό του, Μίτσελ, υπό τον τίτλο Danaher (αρχικά ονομαζόταν Equity Group Holdings). Μέσω αυτής, έχουν εξαγοράσει και ιδρύσει αρκετές εταιρείες σε διάφορους τομείς- επί του παρόντος, επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην επιστήμη και την τεχνολογία όπως εφαρμόζεται στην υγεία.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Ρέιλς διαφοροποίησε τις επενδύσεις του. Έχει επενδύσει περισσότερα από 525 εκατομμύρια δολάρια στο ΝΒΑ, και συγκεκριμένα στους Indiana Pacers, μια ομάδα στην οποία κατέχει το 20% των μετοχών (και η οποία είναι ισχυρή υποψήφια για ένα δαχτυλίδι φέτος- αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας εναντίον των New York Knicks).

Η περιπέτεια του Ρέιλς στον κινηματογράφο ξεκίνησε το 2006, όταν ίδρυσε την Indian Paintbrush, μια εταιρεία παραγωγής που χρηματοδοτεί ανεξάρτητες (και γενικά ριψοκίνδυνες) ταινίες.

Εκτός από την υποστήριξη της δουλειάς του Άντερσον, έχει σταθεί, μεταξύ άλλων, πίσω από το Jeff, Who Lives at Home των αδελφών Duplass, το Young Adult των Jason Reitman και Diablo Cody και το ντεμπούτο του δημιουργού των Sopranos, David Chase, Not Fade Away.

«Με την πάροδο των ετών, ο Στίβεν έχει γίνει όλο και πιο σημαντικός για μένα και τη δική μου κινηματογραφική διαδικασία σε καθημερινή βάση. Στα γυρίσματα (και πριν και μετά)»

Κλασικές και σύγχρονες ταινίες

Το πιο επιτυχημένο και βραβευμένο έργο του μέχρι στιγμής, εκτός από το The Grand Budapest Hotel, ήταν το περσινό Conclave.

Ο Ρέιλς δεν έχει σταματήσει εκεί. Μέσω της Indian Paintbrush, πέρυσι απέκτησε την Criterion, το σημείο αναφοράς για την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την κυκλοφορία κλασικών και σύγχρονων ταινιών μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

Στην εξαγορά συμμετείχε επίσης ο αδελφός διανομέας της Criterion, η Janus Films, η οποία εδώ και σχεδόν 70 χρόνια φέρνει το κοινό της Βόρειας Αμερικής πιο κοντά στο έργο μεγάλων διεθνών δασκάλων, όπως ο Michelangelo Antonioni, ο Sergei Eisenstein, ο Ingmar Bergman, ο Federico Fellini και ο Akira Kurosawa.

Τον τελευταίο καιρό, η εταιρεία έχει υποστηρίξει αυτό το έργο διανέμοντας ταινίες όπως το Drive My Car και το λετονικό θαύμα κινουμένων σχεδίων Flow – οι οποίες, μαζί με το Conclave, βοήθησαν τον Στίβεν Ρέιλς να αγγίξει περισσότερο χρυσό για τα Όσκαρ φέτος.

Ο «σημαντικός» Στίβεν

Ο Ρέιλς προκαλεί αυξανόμενη περιέργεια στον κλάδο: Το Hollywood Reporter του αφιέρωσε ένα εκτενές προφίλ τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν και τα μίντια προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν, προς το παρόν, ο Ρέιλς αρνείται να παραχωρήσει συνεντεύξεις ή να μιλήσει δημόσια για τον ρόλο του ως παραγωγού.

Αντ’ αυτού, ο μεγάλος του ευνοούμενος, ο Γουές Άντερσον, μίλησε εκ μέρους του με δήλωσή του στο THR: «Με την πάροδο των ετών, ο Στίβεν έχει γίνει όλο και πιο σημαντικός για μένα και τη δική μου κινηματογραφική διαδικασία σε καθημερινή βάση. Στα γυρίσματα (και πριν και μετά)

»Καταλαβαίνει από μακρά και μεγάλη εμπειρία πώς να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί μια ομάδα σε μεγάλη κλίμακα και σκέφτεται πάντα πολύ μακροπρόθεσμα, πράγμα σπάνιο και πολύτιμο. Είναι μαζί μου από την αρχή -και όταν υπάρχει πρόβλημα, το λύνει».

*Η νέα ταινία του Γουές Άντερσον, The Phoenician Scheme, (Το Φοινικικό Σχέδιο), κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Μαΐου του 2025.

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Ο σκηνοθέτης Γουές Άντεροσν φτάνει σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία The Phoenician Scheme στο διαγωνιστικό τμήμα του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, Γαλλία, 19 Μαΐου 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier