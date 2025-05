Με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε χθες Δευτέρα στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν (στη φωτογραφία από Sputnik/Alexey Maishev via Reuters, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Φιντάν).

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan was received by Vladimir Putin, President of the Russian Federation, in Moscow. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/SDf5el2yXI

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Φιντάν και Πούτιν συζήτησαν τις πρόσφατες προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στον απόηχο των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και διμερή θέματα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα, συναντήθηκε προηγουμένως με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Το χθεσινό πρόγραμμα του τούρκου υπουργού Εξωτερικών περιελάμβανε επίσης συναντήσεις με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ρωσοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και τον επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, Σεργκέι Ναρίσκιν.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with the Board of Directors of the Russian-Turkish Businessmen’s Association (RTIB) at the Turkish Embassy in Moscow. pic.twitter.com/95iPVAQ2nM

— Turkish MFA (@MFATurkiye) May 26, 2025