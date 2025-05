«Τρέλα» στον ποδοσφαιρικό πλανήτη: Που θα συνεχίσει ο Ρονάλντο;

«Αυτό το κεφάλαιο έληξε για εμένα. Η ιστορία; Ακόμα γράφεται. Ευγνώμων σε όλους». Με αυτές τις 13 λέξεις ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε «φωτιά» στον ποδοσφαιρικό πλανήτη λίγες ώρες πριν. Μετά την ήττα της Αλ Νασρ με 3-2, ματς που βρήκε ξανά δίχτυα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε μέσα από τα σόσιαλ μίντια το φινάλε της καριέρας του στην Αλ Νασρ και την Σαουδική Αραβία.

Ο Ρονάλντο των 800 γκολ σε συλλογικό επίπεδο και 936 συνολικά που πήρε για δεύτερη χρονιά το «χρυσό παπούτσι» στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας άνοιξε την πόρτα της εξόδου και μαζί του… φρενοκομείου σε όλο τον κόσμο με τα σόσιαλ να έχουν πάρει «φωτιά» αναζητώντας το νέο σταθμό της καριέρας του.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025