«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτεται να επιστρέψει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να δούμε ξανά τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα ευρωπαϊκά γήπεδα, όπως αναφέρει στο τελευταίο του ρεπορτάζ το BEIN Sports USA.

Το μυθικό συμβόλαιο του Πορτογάλου σούπερσταρ με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και όπως αναφέρουν οι Αμερικάνοι, ο 40χρονος ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου, εξετάζει πολύ σοβαρά τον επαναπατρισμό του, για χάρη της αγαπημένης του Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την ομάδα δηλαδή από την οποία ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του.

🚨 Sporting CP eyeing Cristiano Ronaldo as replacement for Viktor Gyokeres this summer. The move is becoming an increasingly real possibility in the club’s offices.

Cristiano wants to return to his home and Sporting are ready to welcome him back. He will be available for a free… pic.twitter.com/WnrWtx7qOH

— Football Talk (@FootballTalkHQ) May 12, 2025