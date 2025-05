Η Αλ Νασρ δέχθηκε γκολ και ο Ρονάλντο έκανε χειρονομίες στους συμπαίκτες του (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε από την Αλ Ιτιχάντ του Μπενζεμά με 3-2 μέσα στην έδρα της, για την 30η αγωνιστική της Pro League και η ομάδα του Πορτογάλου έπεσε στην 4η θέση.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, τα βλέμματα συγκέντρωσε πάνω του ο Ρονάλντο, όχι όμως για τον συνηθισμένο λόγο: τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις του. Συγκεκριμένα, μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ των φιλοξενούμενων που ήρθε από τον Καντέ, άρχισε να κάνει χειρονομίες προς τους συμπαίκτες του.

Με το σκορ στο 2-2, την ώρα που οι παίκτες της Αλ Ιτιχάντ πανηγύριζαν το γκολ του Γάλλου, ο 40χρονος έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ότι… κοιμούνται, με τη χαρακτηριστική χειρονομία.

Cristiano telling the Nassr players they have gone to sleep after Al Ittihad equalised.pic.twitter.com/3RanNsvgDn

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 7, 2025