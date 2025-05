Aμορίμ κατά Γκαρνάτσο: «Να προσεύχεσαι να βρεις μια ομάδα να σε υπογράψει» (pic)

Χωρίς τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο φαίνεται πως θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς – σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα – ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός εμφανίζεται ενοχλημένος τόσο από τη συμπεριφορά όσο και από την έλλειψη πειθαρχίας του 20χρονου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του απευθυνθεί με αυστηρό τόνο μπροστά στους συμπαίκτες του.

Όπως αποκαλύπτει η «Daily Mail», αλλά και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αμορίμ ήταν ιδιαίτερα καυστικός προς τον Γκαρνάτσο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:

«Καλύτερα να αρχίσεις να προσεύχεσαι να βρεθεί ομάδα να σε πάρει», δείχνοντάς του ξεκάθαρα πως δεν έχει μέλλον στο «Όλντ Τράφορντ».

🚨 Ruben Amorim said: “You better pray that you can find a club to sign you» to Alejandro Garnacho in the aftermath of the events surrounding the Europa League final.

