Βαλβέρδε: «Πιο ξεκάθαρο το χέρι του Γκαρνάτσο από το πέναλτι και την αποβολή» (pic)

Ο Ερνέστ0 Βαλβέρδε στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της Μπιλμπάο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Σαν Μαμές» (0-3), στάθηκε στην διαιτησία, έχοντας παράπονα για την φάση του Γκαρνάτσο λέγοντας πως ήταν πιο εύκολη φάση από την αποβολή του Ντάνι Βιβιάν.

Παράλληλα, ο τεχνικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο τόνισε πως όσο η ομάδα του ήταν με 11 παίκτες ήταν καλύτερη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Talked about corruption in football before and I’ll talk about it again

Clear Handball by garnacho in the lead up to Man United second goal

Hand ball doesn’t get given … United then score off a pen & Bilbao get a red card

Money always talks pic.twitter.com/Vjh5yjwV46

— Julian (@JulianMKD) May 1, 2025