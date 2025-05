«Κλείνει Οτζελέγιε ο Ερυθρός Αστέρας»

Ο κακός (μεταγραφικός) χαμός στην Euroleague. Με τα σενάρια να διαδέχονται το ένα, το άλλο και τα ονόματα να… χορεύουν. Πριν από λίγο; Ο Σάμι Οτζελέγε ανέβηκε στην… πίστα. Σύμφωνα με το «Telesport RS», ο τρομερός αυτός φόργουορντ επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση. Διότι συμφώνησε για έναν χρόνο με τον Ερυθρό Αστέρα.

Για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου που εμφανίζεται να θέλει να αγοράσει τον Φίλιπ Πετρούσεφ από τον Ολυμπιακό. Που τα ρεπορτάζ αναφέρουν το όνομα του Λούκα Βιλντόζα που με τη σειρά του δύσκολα θα μείνει στον Πειραιά.

Που θεωρείται φαβορί και για τον Λορένζο Μπράουν που «τελειώνει» από τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει μπάτζετ για όλα αυτά και τέλος πάντων αν μπορούν να γίνουν όλα μαζί; Θα το μάθουμε σύντομα.

CONFIRMED: Zvezda and Ojeleye – it’s close! 🔴⚪

Throughout the day, reports have surfaced that the red-and-whites are the favorites to sign the former NBA player, and our sources confirm that. According to our sources, a contract worth €1,500,000 is on the table, and it… pic.twitter.com/Ovr1ywGyxX

