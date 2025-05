Ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera Arabic ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο σχολείο Φάχμι Αλ Τζαρτζάουι στη Γάζα από 25 στα 30.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από το πρωί έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα τουλάχιστον 50 άνθρωποι από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίσσονται, καθώς Παλαιστίνιοι αναγνωρίζουν τους δικούς τους ανθρώπους ανάμεσα στα θύματα.

Heart-wrenching moments as two Palestinian women recognize their relatives among the victims of the horrific Israeli massacre at the Al-Jarjawi School in Gaza City late last night. pic.twitter.com/6OFKEIx3Md

— Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2025