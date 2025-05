Αεροπορικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο σχολείο το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (Φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πρόκειται για σχολείο στη συνοικία Ντάρατζ της πόλης της Γάζας (βόρεια), διευκρίνισαν στο πρακτορείο οι πηγές αυτές.

Οπως μετέδωσε νωρίτερα το aljazeera.com, τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άγνωστος αριθμός άλλων τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν κτίριο κατοικιών στην οδό Revolution, δυτικά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

From the fire at Musa bin Nusair School in al-Daraj in northern Gaza after the israelis burn dozens of women and children of all ages, alive pic.twitter.com/bOs6xpg6de

Ανέφερε επίσης ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερα μέλη μιας οικογένειας τραυματίστηκαν από ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε μια σκηνή που στέγαζε εκτοπισμένους στο Μπάνι Σουχέιλα στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Χθες Κυριακή, επίσης, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) προειδοποίησε ότι οι παλαιστινιακές οικογένειες στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για συνεχή, καθημερινή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε ότι η ανθρωπιστική κρίση και η κρίση παροχής βοήθειας στη Γάζα έχει φτάσει σε καταστροφικά επίπεδα, ιδιαίτερα αφότου το Ισραήλ έκλεισε όλα τα περάσματα στις 2 Μαρτίου.

«Το να επιτραπεί η άφιξη της βοήθειας είναι το πρώτο βήμα — χρειαζόμαστε μια συνεχή, καθημερινή ροή φορτηγών», δήλωσε το WFP.

«Χρειαζόμαστε επίσης τη δυνατότητα να μετακινούμε και να διανέμουμε βοήθεια εντός της Γάζας με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Families in #Gaza remain on the brink of starvation.

Letting aid in is the first step — we need a sustained, daily flow of trucks.

We also need the ability to move and distribute aid inside Gaza safely & without delay. pic.twitter.com/heu2EyqFpj

— World Food Programme (@WFP) May 25, 2025