Στην Βραζιλία ο Αντσελότι για να αναλάβει την «Σελεσάο» (pic)

Ο Κάρλο Αντσελότι αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κλείνοντας έναν κύκλο σπουδαίων επιτυχιών με τη βασίλισσα, αλλά και μια αποτυχημένη σεζόν φέτος, αφού δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τίπτοα.

Ο «Δον Κάρλο» αποφάσισε να ασχοληθεί με εθνική ομάδα για πρώτη φορά και συμφώνησε να αναλάβει την Βραζιλία, με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ιταλός τεχνικός λοιπόν, βρίσκεται από τα βράδυ της Κυριακής στη Βραζιλία για να αναλάβει και επίσημα τα καθηκοντά του ως προπονητής της «Σελεσάο».

