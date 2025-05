Λαγκάρντ: Το ευρώ μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική έναντι του δολαρίου

Το ευρώ θα μπορούσε να κερδίσει μια θέση δίπλα στο δολάριο ως ένα διεθνές νόμισμα, μια εναλλακτική επιλογή έναντι του αμερικανικού νομίσματος , αποφέροντας τεράστια οφέλη στην ερυζώνη, υποστήριξε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπό την προϋπόθεση οι κυβερνήσεις θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομικό οικοδόμημα και την αρχιτεκτονική της ασφαλείας.

«Οι συνεχιζόμενες αλλαγές δημιουργούν το άνοιγμα για τη «παγκόσμια στιγμή του ευρώ» είπε σε ομιλία της στο Βερολίνο. «Πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο έλεγχο της μοίρας της. Αλλά αυτό δεν είναι ένα προνόμιο που θα μας δοθεί απλώς. Πρέπει να το κερδίσουμε».

Η ασταθή οικονομική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα στους επενδυτές παγκοσμίως, που μειώνουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια τους τελευταίους μήνες, αναζητώντας ασφάλεια στο χρυσό ελλείψει άμεσης εναλλακτικής λύσης.

Από την άλλη ο ρόλος του ευρώ στο παγκόσμιο στερέωμα παραμένει στάσιμος εδώ και δεκαετίες καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εμβάθυνση σε κεφαλαιαγορές αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Στην πιο πρόσφατη έκθεσή της επί του θέματος, η ΕΚΤ σημείωσε ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ παρέμεινε «σε γενικές γραμμές σταθερός» το 2023.

Για το σκοπό αυτό η Ευρώπη χρειάζεται μια βαθύτερη κεφαλαιαγορά με μεγαλύτερη ρευστότητα και πρέπει να ενισχύσει τα νομικά της θεμέλια και πρέπει να στηρίξει τη δέσμευσή της για ανοιχτό εμπόριο με δυνατότητες ασφαλείας, υποστήριξε η Λαγκάρντ.

