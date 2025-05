«Πρόταση 331 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φερνάντες»

Ο Μπρούνο Φερνάντες, στην συνέντευξη που παραχώρησε έπειτα από τον χαμένο τελικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ στο Europa League, είπε πως «αν θέλουν να φύγω από τους κόκκινους διαβόλους για το καλό της ομάδας, θα φύγω δεν έχω πρόβλημα».

Μία πρόταση της Αλ Χιλάλ φαίνεται πως ίσως κάνει τα λόγια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η ομάδα από την Σαουδική Αραβία, προσφέρει συμβόλαιο-μαμούθ ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την «Mailsport».

Φυσικά σε περίπτωση που θέλουν να τον αποκτήσουν, οι «μπλε» θα πρέπει να τον αγοράσουν από την Γιουνάιτεντ όπου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με οψιόν και για ακόμα ένα χρόνο.

