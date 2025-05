Φερνάντες: «Θα είμαι εδώ μέχρι ο σύλλογος να μου πει ότι είναι ώρα να φύγω»

Ο Μπρούνο Φερνάντες δήλωσε ότι επιδιώκει να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την ήττα από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League.

Ωστόσο, ο κάπτεν των «Κόκκινων διαβόλων» επεσήμανε πως θα δείξει κατανόηση εάν ο σύλλογος του πει να φύγει για να εξοικονομηθούν χρήματα.

Ο 30χρονος μέσος μίλησε σε ιστοσελίδα του εξωτερικού και φρόντισε μεταξύ άλλων να τονίσει ότι είναι πρόθυμος να παλέψει για να φέρει στον σύλλογο καλές στιγμές μέσα από την δημιουργία μιας νέας πορείας.

🚨 Bruno Fernandes: “I will be here until the club says to me that it’s time to go”.

“If the club thinks it’s time to part ways because they want to do some cash in or whatever, it’s what it is… and football sometimes is like this”. pic.twitter.com/rYUmVJ3ml4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025