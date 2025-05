Ένα μικρό επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη σε γειτονιά του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Εξαιτίας της συντριβής, προκλήθηκε φωτιά σε περίπου 15 κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ εκκενώθηκαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή αγνοουμένους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης τοπική ώρα και ενώ στην περιοχή υπήρχε αρκετή ομίχλη περιορίζοντας την ορατότητα.

Επλήγησαν με άμεσο τρόπο πολλά σπίτια

Ο βοηθός αρχηγός της Πυροσβεστικής στο Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έχουμε καύσιμα αεριωθούμενων παντού. «Ο κύριος στόχος μας είναι να ψάξουμε σε όλα αυτά τα σπίτια που πήραν φωτιά και να τους βγάλουμε όλους έξω αμέσως».

SMALL PLANE HAS CRASHED INTO A RESIDENTIAL NEIGHBORHOOD – MULTIPLE CARS AND HOUSES ON FIRE

Ο Νταν Έντι πρόσθεσε ότι από τη συντριβή «επλήγησαν με άμεσο τρόπο πολλά σπίτια» στη γειτονιά Μέρφι Κάνιον. Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί μίλησε για «ένα γιγάντιο πεδίο με συντρίμμια» σε μια πυκνοκατοικημένη, γεμάτη γειτονιά. Δεν αναφέρθηκε σε τραυματισμούς, καθώς η έρευνα πυροσβεστικής και αστυνομίας συνεχίζεται στις πληγείσες κατοικίες.

A small plane crashed into a San Diego neighborhood, setting about 15 homes on fire and leading to evacuations along several blocks

Πυκνή ομίχλη

Ο βοηθός αρχηγός της Πυροσβεστικής του Σαν Ντιέγκο είπε επίσης ότι είχε πολλή ομίχλη τη στιγμή που συνετρίβη το ιδιωτικό αεροπλάνο. «Μόλις που το έβλεπες μπροστά σου», σημείωσε. Όπως είπε, πρόκειται για ένα αεροσκάφος Cessna 550, που παρουσίασε βλάβη περίπου στις 3:45 π.μ.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ο αριθμός των ατόμων στο πιλοτήριο του αεροσκάφους είναι άγνωστος προς το παρόν». Αεροπλάνα αυτού του τύπου μπορούν να μεταφέρουν έξι έως οκτώ άτομα.

Small plane crashes into Murphy Canyon, San Diego, sparking fires in multiple homes. Fire Chief reports «direct hit,» crews battling blazes and evacuating residents.

Η FAA ανακοίνωσε επίσης ότι έχει δηλώσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ότι θα ηγηθεί της έρευνας για το δυστύχημα στο Σαν Ντιέγκο.

Στην πόλη αυτή της Καλιφόρνιας, τον Οκτώβριο του 2021, είχε συντριβεί ένα δικινητήριο αεροπλάνο. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε προάστιο του Σαν Ντιέγκο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του, αλλά και ένας οδηγός της εταιρείας διανομών UPS στο έδαφος. Επίσης, κάηκαν σπίτια. Το μικρό αεροσκάφος είχε συντριβεί καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο τοπικό αεροδρόμιο.