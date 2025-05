Η Σπόρτινγκ, η Ατλέτικο και οι «νέοι» υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού – Πώς διαμορφώνεται ο «χάρτης» της League Phase του Champions League

O Ολυμπιακός μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στον τελικό του ΟΦΗ με 2-0 και έκλεισε τη σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου με το νταμπλ και εξασφαλισμένη τη θέση του στη League Phase του επόμενου Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας, επειδή όμως με βάση το format θα πάρουν δύο αντιπάλους από κάθε pot (συνολικά θα δώσουν οκτώ ματς, τέσσερα ως γηπεδούχοι και ισάριθμα ως φιλοξενούμενοι), όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στη League Stage είναι υποψήφιες αντίπαλοί τους.

Από την περασμένη βδομάδα, ο Ολυμπιακός γνώριζε κάποιους από τους αντιπάλους του, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο ξεκάθαρα μετά τους αγώνες του Σαββάτου και αναμένεται να γίνουν ακόμη καλύτερα μετά το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Οι Πειραιώτες γνωρίζουν ότι προστέθηκε πλέον και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στους υποψήφιους αντιπάλους, ενώ ακόμη 8 ομάδες έκλεισαν θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

Πρόκειται για τους Αγιαξ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αταλάντα, Αϊντχόφεν και Μαρσέιγ, ενώ συνολικά 20 από τις 36 θέσεις έκλεισαν, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Λίβερπουλ

Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Παρί Σεν Ζερμέν

Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

Ιντερ

Νάπολι

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Αγιαξ

Αϊντχόφεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αταλάντα

Μαρσέιγ

Μονακό

