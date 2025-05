«Ο Παναθηναϊκός θέλει νέο δανεισμό του Ουναΐ» (pic)

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει νέο δανεισμό με την Μαρσέιγ για τον Αζεντίν Ουναΐ, αυτή την φορά όμως θα υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Αυτό σημαίνει, ότι εάν υπάρξει ένα τέτοιο deal, ο Μαροκινός θα παίξει και την επόμενη σεζόν στο Τριφύλλι ως δανεικός από την ομάδα από την Μασσαλία, όμως, το επόμενο καλοκαίρι θα γίνει μόνιμος κάτοικος Αθήνας.

Panathinaikos aims to retain Azzedine Ounahi for the next season.

➖ Currently, Panathinaikos lacks the financial ability to meet the buyout clause, but they plan to secure the player on loan with a mandatory purchase clause in the summer. pic.twitter.com/yFi1iCYbOw

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 15, 2025