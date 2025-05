Στη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ: Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν μαζί του – Η μαγευτική υποδοχή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Σαουδική Αραβία, τον πρώτο σταθμό μιας τετραήμερης περιοδείας του στην περιοχή του Κόλπου. Η περιοδεία του θα επικεντρωθεί περισσότερο σε οικονομικές συμφωνίες παρά στις κρίσεις ασφαλείας που μαστίζουν την περιοχή — από τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι την απειλή κλιμάκωσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ συνοδεύεται από ισχυρούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και συνεργάτη του, Έλον Μασκ. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης είναι το Ριάντ, όπου πραγματοποιείται το Επενδυτικό Φόρουμ ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Κατάρ, ενώ την Πέμπτη θα επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τελετή άφιξης του Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο Σαουδικό Βασιλικό Δικαστήριο στο Ριάντ. Οι τρομπέτες ηχούσαν καθώς ο Τραμπ και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, διέσχιζαν ένα υπαίθριο χαλί από μωβ χρώμα για να σταθούν κάτω από ένα περίπτερο κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής. Ο Τραμπ χαιρέτησε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και στη συνέχεια στάθηκε με τα χέρια στα πλάγια για τον εθνικό ύμνο της Σαουδικής Αραβίας.

Αργότερα, ο Τραμπ συνομίλησε με πολλούς Σαουδάραβες ευγενείς. Μία ίλη ιππικού συνόδευσε την προεδρική λιμουζίνα μέχρι το παλάτι Al-Yamamah στο Ριάντ.

Στο βασιλικό παλάτι, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποδέχτηκε τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο Τραμπ. Στεκόμενος δίπλα στον Τραμπ, ο μπιν Σαλμάν συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Ποιοι βρίσκονται στο Ριάντ

Μεταξύ των εκπροσώπων εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που παίρνουν μέρος στο μεσημεριανό γεύμα είναι ο Σαμ Αλτμάν -διευθύνων σύμβουλος της μητρικής ChatGPT -OpenAI, ο Γένσεν Χουάνγκ – ηγέτης του προηγμένου κατασκευαστή chip Nvidia, η Ρούθ Πόρατ – διευθύντρια επενδύσεων της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google και ο Άντι Τζέϊσι – επικεφαλής της Amazon, η οποία είναι σημαντικός πάροχος υπηρεσιών cloud-computing.

Στη Σαουδική Αραβία μετέβη επίσης ο Έλον Μασκ, ο οποίος, εκτός από την επίβλεψη της προσπάθειας του κ. Τραμπ να μειώσει το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, διευθύνει επίσης την Tesla, τη SpaceX και τη δική του A.I. εταιρεία που ονομάζεται xAI, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες για νέα χρηματοδότηση που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτικά όλοι οι εκπρόσωποι κολοσσών

Ακολουθούν μερικά από τα στελέχη επιχειρήσεων και άλλοι καλεσμένοι στο μεσημεριανό γεύμα, σύμφωνα με μια λίστα που δόθηκε από τον Λευκό Οίκο:

• Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX

• Στέφεν Σβάρτζμαν, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Blackstone

• Λάρι Φινκ, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock

• Άρβιντ Κρίσνα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της IBM

• Τζέϊν Φρέϊζερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup

• Κέλι Όρτμπεργκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Boeing

• Ρούθ Πόρατ, επικεφαλής επενδύσεων της Google

• Άντι Τζέϊσι, ​​διευθύνων σύμβουλος της Amazon

• Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος του OpenAI

• Γένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia

• Άλεξ Καρπ, διευθύνων σύμβουλος της Palantir

• Τζεφ Μίλλερ, διευθύνων σύμβουλος της Halliburton

• Τράβις Καλανικ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Uber και ιδρυτής της Cloud Kitchens

• Κάθι Γουόρντεν, διευθύνουσα σύμβουλος της Northrop Grumman

• Τζέιμς Κουίνσι, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola

• Ντάρα Κοσροβσάχι, διευθύνων σύμβουλος της Uber

• Φράνσις Σουάρες, δήμαρχος του Μαϊάμι

• Ρέιντ Χόφμαν, εκτελεστικός πρόεδρος του LinkedIn

• Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA

• Πάτρικ Σουν-Σιόνγκ, εκτελεστικός πρόεδρος της Immunity Bio και ιδιοκτήτης των The Los Angeles Times