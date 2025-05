Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ήρε την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στη δραστηριότητα του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera στα Παλαιστινιακά Εδάφη. Το τηλεοπτικό δίκτυο θα επαναλάβει τη λειτουργία του από το πρωί της Τρίτης 13 Μαΐου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του στην Παλαιστίνη, Ουαλίντ αλ Ομάρι.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είχε αναστείλει τη λειτουργία του δικτύου από το Κατάρ στις 2 Ιανουαρίου στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την κατηγορία «υποκίνησης σε εξέγερση» και της «παρέμβασης» στις παλαιστινιακές υποθέσεις. Τότε, το δίκτυο είχε διαμαρτυρηθεί για το μέτρο αυτό κάνοντας λόγο για «απόπειρα συγκάλυψης της πραγματικότητας» στα Παλαιστινιακά Εδάφη και κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργική επιτροπή, που αποτελείται από τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών και Επικοινωνιών της Παλαιστινιακής Αρχής, το Al Jazeera προέβη σε δημοσίευση παραπλανητικών δημοσιευμάτων, προβολή υλικού που έχει στόχο την υποκίνηση και πρόκληση διαμαχών στη χώρα. Η απόφαση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ασκεί εξουσία.

The Palestinian Authority lifts its ban on Al-Jazeera in the West Bank, rescinding its suspension from January. The Qatari channel will resume operations on Tuesday, as PA President Mahmoud Abbas visits Saudi Arabia to meet with gulf leaders and U.S. President Donald Trump. pic.twitter.com/UaYqJm2QtE

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 12, 2025