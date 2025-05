«Ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Βαγιαννίδη»

Η Τότεναμ θέλει να ανανεώσει την ομάδα της για την επόμενη σεζόν, έπειτα από την κακή της εικόνα τη φετινή αγωνιστική περίοδο στην Premier League. Ο Πέδρο Πόρο βρίσκεται προς την πόρτα της εξόδου και οι «πετεινοί» έχουν αρχίσει να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι μέσα στους υποψήφιους για την αντικατάσταση του Ισπανού μπακ, σύμφωνα με τον Πιτ Ο’ Ρουρκ, από το «footyinsider247». O Έλληνας αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, αλλά η Τότεναμ έχει την πιο μεγάλη ισχύ από όλους τους άλλους «μνηστήρες».

