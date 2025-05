«Tώρα είναι η στιγμή να δράσουμε»: ΜΚΟ τεχνών των ΗΠΑ καταδικάζουν τις περικοπές του Εθνικού Ιδρύματος Τεχνών

Οι περιφερειακές καλλιτεχνικές οργανώσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν στις πρόσφατες περικοπές που έγιναν από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών (NEA). Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε περικοπές στον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, οι οποίες ουσιαστικά θα καταργήσουν τον οργανισμό το 2026. Σε απάντηση, το NEA των ΗΠΑ ακύρωσε πολλές από τις επιχορηγήσεις του 2025.

«Καθώς το τοπίο της υποστήριξης της πολιτιστικής μας υποδομής συνεχίζει να διαβρώνεται, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να σταθούμε στο πλευρό σας για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών οργανισμών του έθνους μας»

«Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε»

Η εθνική συλλογικότητα των περιφερειακών οργανώσεων τεχνών των ΗΠΑ συνέταξε κοινή ανακοίνωση με την οποία προέτρεπε «το Κογκρέσο να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων για τη στήριξη των τεχνών, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που εγκρίθηκε κατά την τελευταία διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού, επιπλέον της διατήρησης της ευρείας διακομματικής δέσμευσης για τη χρηματοδότηση του NEA στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Καθώς το τοπίο της υποστήριξης της πολιτιστικής μας υποδομής συνεχίζει να διαβρώνεται, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να σταθούμε στο πλευρό σας για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών οργανισμών του έθνους μας», σύμφωνα με το Art News.

«Στεκόμαστε δίπλα σε εσάς και σε όλους τους υποστηρικτές που αγωνίζονται για να διασφαλίσουν ότι το ζωτικής σημασίας έργο σας θα συνεχιστεί για τις επόμενες γενιές»

Οι ακυρώσεις επηρεάζουν τα συμβούλια ανθρωπιστικών επιστημών σε 56 πολιτείες, τα οποία συνολικά αναμένεται να λάβουν περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια από το Εθνικό Ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών (NEH) από τον ετήσιο προϋπολογισμό του ύψους περίπου 210 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά πολιτειακά συμβούλια εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση από τις επιχορηγήσεις του NEH για τη στήριξη μουσείων, ιστορικών χώρων και κοινοτικών έργων.

«Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε», συνεχίζει η ανακοίνωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της. «Στεκόμαστε δίπλα σε εσάς και σε όλους τους υποστηρικτές που αγωνίζονται για να διασφαλίσουν ότι το ζωτικής σημασίας έργο σας θα συνεχιστεί για τις επόμενες γενιές».

Η συλλογικότητα αποτελείται από τις έξι τοπικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παροχής υπηρεσιών τέχνης Arts Midwest, Creative West (πρώην WESTAF), Mid-America Arts Alliance, Mid Atlantic Arts, New England Foundation for the Arts, South Arts και USRAO.