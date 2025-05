Drones βομβάρδισαν σήμερα σημαντικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και το αεροδρόμιο και μια στρατιωτική βάση στο Πορτ Σουδάν, κατά την τρίτη ημέρα των πληγμάτων εναντίον της πόλης αυτής στο ανατολικό Σουδάν, όπου βρίσκεται η προσωρινή έδρα της κυβέρνησης που είναι σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς.

Ανταποκριτής του AFP άκουσε ισχυρές εκρήξεις σήμερα τα ξημερώματα στο Πορτ Σουδάν, μια πυκνοκατοικημένη πόλη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλής μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν τον Απρίλιο του 2023.

Πυκνός καπνός υψωνόταν στον ουρανό από την περιοχή του λιμανιού, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFP, ενώ υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις, εκ των οποίων μία σε αποθήκη καυσίμων. Χθες Δευτέρα επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά στη βασική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων του Σουδάν.

Drones struck the airport and knocked out power across Port Sudan on Tuesday, officials said, the third straight day the Sudanese army-aligned government’s seat of power has come under attack. https://t.co/fJH7Vu7KPy pic.twitter.com/Th02LBbuw7

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2025