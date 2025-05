Τουλάχιστον 27 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη Εν Ναχούντ, στο κεντροδυτικό Σουδάν, την οποία κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Emergency Lawyers, σουδανική συλλογικότητα δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας (φωτογραφία στο watanserb.com, επάνω, από τον πόλεμο στο Σουδάν).

Μέλη των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «συνέλαβαν δεκάδες νέους κι εκτέλεσαν πάνω από 27 άμαχους, που κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό», ανέφερε η συλλογικότητα σ’ ανακοίνωσή της.

Ο απολογισμός αυτός δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο από το Γαλλικό Πρακτορείο, που επισημαίνει ότι οι δομές υγείας στην περιοχή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Εν Ναχούντ χαρακτηρίζεται σταυροδρόμι στρατηγικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στον τακτικό στρατό να στέλνει ενισχύσεις στην αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ιστορικό οχυρό των ΔΤΥ.

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής σε επιφάνεια, παραμένει βυθισμένο από τον Απρίλιο του 2023 σε ανελέητο πόλεμο για την εξουσία ανάμεσα στον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, αρχηγό των ΔΤΥ.

Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) carried out arrests and were accused of assassinations and widespread looting in the West Kordofan’s El Nahud before withdrawing on Thursday. https://t.co/Vs1EVOnfVU pic.twitter.com/6TxaoR81bR

Η Emergency Lawyers ανέφερε εξάλλου ότι στοιχεία των ΔΤΥ κατέλαβαν εξ εφόδου τη φυλακή της πόλης, απελευθέρωσαν κρατούμενους και προκάλεσαν «κατάσταση χάους και την κατάρρευση της δημόσιας τάξης».

Επίσης, χθες, οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν την πόλη Ελ Χόουι, κάπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Εν Ναχούντ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως οι δυνάμεις του τακτικού στρατού υποχώρησαν προς την κατεύθυνση της Ελ Ομπάιντ, της πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν.

#Sudan

«🟡The Rapid Support Militia (RSF) have announced in a statement their control of the city of Al-Nuhud in West Kordofan State and the takeover of the headquarters of the 18th Brigade»#KeepEyesOnSudan https://t.co/vwrd6v7XLF

— Tagreed Abdin 🇸🇩 (@taggy_) May 2, 2025