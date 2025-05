Τουλάχιστον 542 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη σουδανική πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, όμως «ο αληθινός απολογισμός είναι αναμφίβολα πολύ πιο βαρύς», τόνισε χθες Πέμπτη ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ό,τι απέμεινε έπειτα από φονική επιδρομή σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο βόρειο Νταρφούρ).

«Η φρίκη που εκτυλίσσεται στο Σουδάν δεν γνωρίζει όρια. Μόλις πριν τρεις ημέρες οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ και τον καταυλισμό προσφύγων Αμπού Σουκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 αμάχους», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ σ’ ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

«Πρέπει να γίνει το παν για να προστατευτούν οι άμαχοι που είναι παγιδευμένοι σε φρικτές συνθήκες μέσα στην και γύρω από την Ελ Φάσερ», συμπλήρωσε ο Υπατος Αρμοστής.

Εξέφρασε εξάλλου «φόβο» διότι οι ΔΤΥ προειδοποίησαν πως επίκειται «αιματοχυσία» σε άμεσα επικείμενες μάχες με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτές.

Οι ΔΤΥ και οι ΣΕΔ έχουν εμπλακεί σ’ ανελέητο πόλεμο από τη 15η Απριλίου 2023, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους κι έχει βυθίσει το Σουδάν σ’ αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο το τρέχον διάστημα.

Ο κ. Τουρκ χαρακτήρισε εξάλλου «εξαιρετικά σοκαριστικές» τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, που ανακαταλήφθηκε πλήρως από τις ΣΕΔ.

«Φρικιαστικά βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τουλάχιστον 30 άνδρες με πολιτικά να συλλαμβάνονται και να εκτελούνται από ένοπλους με στολές των ΔΤΥ στην Αλ Σάλχα, στη νότια Ομντουρμάν», δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

«Σε κατοπινό βίντεο, διοικητής των ΔΤΥ ομολογεί τις δολοφονίες», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

The field commander of the UAE-backed Rapid Support Forces (RSF) terrorist militia, Jarnabi Abdallah, responds and confirms that he personally carried out the execution of innocent civilians and burned them in the Al-Salha area of Omdurman.#UAE_Kills_Sudanese pic.twitter.com/fLzlEzwDbK

— محمد عبد الكريم Mohammed Abdulkarim (@MDkMohamedkarim) April 28, 2025