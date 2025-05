Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους ότι πρότεινε στη Μεξικανή ομόλογό του Κλαούδια Σέινμπαουμ να αναπτυχθούν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Μεξικό για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Το Σαββατοκύριακο, η πρόεδρος Σέινμπαουμ έκανε γνωστό πως απέρριψε την ιδέα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε χθες από τη Φλόριντα στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον ότι έκανε την προσφορά αυτή επειδή τα μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών είναι «φρικτοί τύποι» που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους.

«Αν το Μεξικό ήθελε τη βοήθειά μας για να αντιμετωπίσει τα καρτέλ θα ήταν τιμή μας να πάμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US President Donald Trump confirmed he had offered to send US troops to Mexico to help Mexican President Claudia Sheinbaum combat drug trafficking, an offer Sheinbaum disclosed on Saturday and said she had refused https://t.co/vovn1Tur4G pic.twitter.com/oEHg1affUH

— Reuters (@Reuters) May 5, 2025