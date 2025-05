«Μπαμ» στην Euroleague: «Σε αυτή την ομάδα κλείνει ο Οτούρου» (pic)

Ο Ντάνιελ Οτούρου είναι ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στη Euroleague τη φετινή χρονιά, πραγματοποιεί σπουδαία παιχνίδια με τη φανέλα της Αναντολού Εφές και απασχολεί αρκετές ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργανώσεις.

Ο Νιγηριανός ψηλός αναμένεται να έχει ένα «καυτό» καλοκαίρι, καθώς εκτός από την Εφές που θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της, έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων.

Ο Οτούρου έχει συμβόλαιο από το περασμένο καλοκαίρι με την τουρκική ομάδα με 1+1. Αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να υπογράψει ελεύθερος αν δεν θέλει να παραμείνει στην ομάδα από την Κωσταντινούπολη την επόμενη σεζόν.

Δημοσίευμα το πρωί της Δευτέρας, από τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι κάνει λόγο για ανάμειξη της Χαποέλ Τελ Αβίβ με τον Νιγηριανό και πιο συγκεκριμένα τονίζει ότι είναι κοντά στο να κλείσει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Να σημειωθεί, ότι η ομάδα από το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην Euroleague της επόμενης σεζόν μέσω της κατάκτησης του Eurocup,

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ντανιέλ Οτούρου για την επόμενη σεζόν»

Ο Αμερικανός ψηλός, ο οποίος φέτος στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 8,8 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, υπέγραψε 1+1 συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι με την Αναντολού Εφές.

Το δημοσίευμα:

🚨 Hapoel Tel Aviv close to an agreement with Daniel Oturu for next season, Im told.

The US big man, averaging 8.8 points this EuroLeague season with 4.2 rebounds, signed a 1+1 contract last summer with Anadolu Efes. pic.twitter.com/saVEg2PCP8

