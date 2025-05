Εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ απέρριψε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή την «εμπρηστική» θέση που εξέφρασε νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο είναι καιρός το εμιράτο να «σταματήσει να παίζει διπλό παιγνίδι» και να «αποφασίσει αν είναι με την πλευρά του πολιτισμού ή με την πλευρά της βαρβαρότητας της Χαμάς».

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και Χαμάς που θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ομήρων, οι συνομιλίες κάνουν σημειωτόν, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται για την έλλειψη προόδου.

Advisor to the Prime Minister and Official Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Announces Qatar’s Rejection of Incendiary Remarks by the Israeli Prime Minister’s Office

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) May 3, 2025