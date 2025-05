Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε χθες Σάββατο πως είναι «καιρός» το εμιράτο του Κατάρ να σταματήσει να «παίζει διπλό παιγνίδι», την ώρα που μοιάζει να εξακολουθεί να κάνει σημειωτόν η μεσολάβηση της χώρας αυτής με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για νέα κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Έχει έρθει η ώρα το Κατάρ να σταματήσει να παίζει το διπλό παιγνίδι του και τη διγλωσσία του και να αποφασίσει αν είναι με την πλευρά του πολιτισμού ή με την πλευρά της βαρβαρότητας της Χαμάς», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου μέσω X.

Israel is fighting a just war with just means. After the October 7 atrocities, Prime Minister Netanyahu defined the War of Redemption as a war between civilization and barbarism.

