Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (20:00) για την 5η αγωνιστική των play off της Super League, σε ένα ματς γιορτή για τους ερυθρόλευκους, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος στην ιστορία τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από το ντέρμπι με τον Δικέφαλο του βορρά ανακοίνωσε την ενδεκάδα και αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια, αφήνοντας στον πάγκο τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Έλληνας γκολκίπερ κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς-φιέστα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, ο Βάσκος προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας ξεκινάει στην τετράδα της άμυνας τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα είναι ο Σαντιάγκο Έσε και Μάρκο Στάμενιτς.

Λίγο πιο μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Τσικίνιο, ενώ από δεξιά θα αναπτύσσεται ο Ζέλσον Μαρτίνς και από αριστερά ο Βέλντε. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Αναγνωστόπουλος, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Στάμενιτς, Μαρτίνς Τσικίνιο, Βέλντε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο βρίσκονται οι Τζολάκης, Μπιανκόν, Γκαρθία, Κοστίνια, Ορτέγκα, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης, Παπακανέλλος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/UFBrTqWQ1M

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 4, 2025