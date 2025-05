Μία ιστορία επιβίωσης που θα θυμούνται για πάντα έζησαν πέντε άτομα, όταν το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε ποταμό του Αμαζονίου. Για 36 ώρες παρέμειναν πάνω στο φτερό, περικυκλωμένοι από αλιγάτορες.

Την Πρωτομαγιά τα ίχνη του αεροπλάνου, που είχε απογειωθεί από την πόλη Μπάουρες με προορισμό το Τρινιδάδ, χάθηκαν από τα ραντάρ. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του Αμαζονίου.

Τελικά, ντόπιοι ψαράδες τις τρεις γυναίκες, το παιδί και τον πιλότο ζωντανούς, κοντά στον ποταμό Ιτανόμας, σε μία απομονωμένη περιοχή με λιμνοθάλασσες και βάλτους.

«Οι επιζώντες εντοπίστηκαν σε εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε ο Γουίλσον Άβιλα, επικεφαλής των τοπικών επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

✈ Miracle in the Amazon 🌿

Five people including three women, a child, and their pilot survived 36 hours in a swamp surrounded by alligators after their Cessna 172 went missing on April 29 during a flight from Baures to Trinidad, Bolivia.

After an intense two-day search by air

