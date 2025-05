«Αυτή είναι η δημοκρατία», απάντησε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στην κριτική του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πως η Γερμανία είναι «τυραννία μεταμφιεσμένη» σε δημοκρατία, με αφορμή τον χαρακτηρισμό του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) «εξακριβωμένα δεξιάς εξτρεμιστικής» οργάνωσης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Fabrizio Bensch, επάνω, συγκέντρωση της AfD μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου).

«Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας προκειμένου να προστατευθεί το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Είναι τα ανεξάρτητα δικαστήρια που έχουν τον τελευταίο λόγο.

»Εχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι πρέπει να σταματούμε τον δεξιό εξτρεμισμό», αντέτεινε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στο X.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.

