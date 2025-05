Ο Μοχσέν Μαχντάουι, φοιτητής και ένας από τους ηγέτες των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στις ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος.

Λόγω της δράσης του, ο Μαχντάουι ήταν ανάμεσα στους φοιτητές που απειλούνταν με απέλαση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέφρι Κρόφορντ στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ έκρινε την Τετάρτη ότι ο Μαχντάουι μπορεί να φύγει από το σωφρονιστικό ίδρυμα Northwest State, όπου κρατείτο από τότε που οι αρχές μετανάστευσης τον συνέλαβαν στις αρχές του μήνα.

Ο Μαχντάουι βγήκε φορώντας παλαιστινιακό μαντίλι, κάνοντας το σήμα της νίκης και υπό τις επευφημίες συγκεντρωμένων που τον περίμεναν.

Ο Μαχντάουι έστειλε μήνυμα στον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει κινηθεί ενάντια στους φοιτητές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που καταδίκαζαν τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν σε φοβάμαι», είπε ο Μαχντάουι απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η στιγμή της απελευθέρωσής του:

#MohsenMahdawi IS FREE! Mahdawi, a student leader from the pro- #Palestine movement at #ColumbiaUniversity who was detained by ICE, has officially be released! In the 2 weeks since his unjust arrest, people across the country and world have waged a committed campaign for his… pic.twitter.com/D0CZsLekS8

Ο ακτιβιστής φοιτητής έστειλε μήνυμα στον λαό της Παλαιστίνης, ενώ τόνισε ότι το κίνημα στις ΗΠΑ ήταν ειρηνικό.

«Είμαστε υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου», δήλωσε ο Μαχντάουι. «Για τους ανθρώπους μου στην Παλαιστίνη: Βλέπω τον πόνο σας, βλέπω τα βάσανά σας και βλέπω την ελευθερία, και μάλιστα πολύ σύντομα».

Ο Μαχντάουι, νόμιμος κάτοικος των ΗΠΑ, είχε συλληφθεί στις 14 Απριλίου ενώ έπαιρνε μέρος σε συνέντευξη για υπηκοότητα.

Το βίντεο από τη σύλληψή του είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Dist Judge Geoffrey Crawford (VT) ordered the release of Moshen Mahdawi, who many users on X and elsewhere say he has ties to Hamas

DHS took him into custody, with the intent to deport him back to Palestine

(RP) if you want ICE to re-arrest him

pic.twitter.com/xI8L7DMdcy

— @Chicago1Ray 🇺🇸 (@Chicago1Ray) April 30, 2025