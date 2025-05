«Ο ειδικός όρος στο συμβόλαιο του Γκούντουριτς, οι διαπραγματεύσεις και το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα»

Λεπτομέρειες για το συμβόλαιο, αλλά και το μέλλον του Μάρκο Γκούντουριτς στη Φενέρμπαχτσε ανέφερε σε ποστάρισμά του στα social media, ο Ιταλός δημοσιογράφος Αντρέα Καλτσόνι.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αποκάλυψε πως ο Σέρβος ανανέωσε αυτόματα το συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε, αφού υπήρχε σχετικώς όρος στο συμβόλαιό του αν οι Τούρκοι έφταναν φέτος στο Final 4 της Euroleague.

Ωστόσο, ο Γκούντουριτς διαπραγματεύεται νέο, πολυετές συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο, την ώρα που πριν μερικούς μήνες το όνομά του… εμφανίστηκε σε σερβικά ρεπορτάζ για τον Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος τον έχει ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

💣✍️ Fenerbahçe Beko has reached the F4 and Marko Guduric’s contract is renewed for next season (clause in his contract).

Guduric is negotiating a new multi-year contract with Fenerbahçe Beko.#EuroLeague #Fenerbahçe #FenerbahçeBeko pic.twitter.com/z02lkHhXUe

