Ιντζάγκι: «Έχουμε τον μέγιστο σεβασμό, αλλά δεν φοβόμαστε την Μπαρτσελόνα» (pic)

Τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Ίντερ, δεν μπορούν να… σβήσουν την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η ιταλική ομάδα τα τελευταία 4 χρόνια, όπως τόνισε ο τεχνικός των «νερατζούρι», Σιμόνε Ιντζάγκι στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του (30/4, 22:00) πρώτου ημιτελικού του Champions League με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν και στα ματς των ημιτελικών με την Μπαρτσελόνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι μια καλή ευκαίρια να αφήσει πίσω της η Ίντερ το κακό διάστημα που περνάει.

«Στα τελευταία τρία παιχνίδια έπρεπε να τα πάμε καλύτερα, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε για όλους τους στόχους. Ενώ κάποιος είχε πει ότι θα ήταν δύσκολο να μπούμε στην πρώτη τετράδα στην Ιταλία» τόνισε ο Ιντζάγκι.

Για την Ίντερ, η οποία θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μετά το τέλος της σεζόν, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα προσφέρει μια ευκαιρία να αφήσει πίσω της τα άσχημα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας.

«Προερχόμαστε από μια κακή εβδομάδα, αλλά μπορούμε και πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον αγώνα που θα παίξουμε αύριο εναντίον, της πιθανώς καλύτερης ομάδας στον κόσμο, της πιο επιθετικής, της ομάδας που σκοράρει τα περισσότερα γκολ.

Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να παίξουμε με αυτοθυσία αν χρειαστεί. Χρειαζόμαστε πολλά στοιχεία για να νικήσουμε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο… Έχουν απίστευτους αριθμούς φέτος και έχουν κερδίσει δύο τίτλους, ενώ διεκδικούν άλλους δύο. Έχουμε τον μέγιστο σεβασμό, αλλά δεν φοβόμαστε. Θέλουμε να παίξουμε έναν ημιτελικό σαν μια πραγματική Ίντερ αύριο».

🚨🎙️| Inzaghi: «The best team in Europe right now is Barcelona.» #fcblive pic.twitter.com/38CtfIKjpF

— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 29, 2025