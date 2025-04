Ο διεφθαρμένος Πάπας που πούλησε το αξίωμά του για χρήματα και ανάγκασε την Εκκλησία να δημιουργήσει το Kονκλάβιο

Με τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών, οι streaming πλατφόρμες έφεραν στο προσκήνιο περιεχόμενο από τους αντίστοιχους καταλόγους τους που σχετίζονται με την ιστορική μορφή του ποντίφικα. Ένα από αυτά που αναβίωσαν είναι η σειρά ντοκιμαντέρ «Pope: The Most Powerful Man in History» (Πάπας: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην ιστορία).

Αποτελούμενη από έξι επεισόδια και με αφηγητή τον Λίαμ Νίσον, αυτή η μη μυθοπλαστική σειρά του 2018 που παρήχθη από το CNN εξετάζει την προέλευση αυτού που θεωρείται μια από τις πιο σημαίνουσες θέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αναλύει πώς από δώδεκα απόστολους έγιναν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια καθολικοί.

Δύο Βενέδικτοι της καθολικής ιστορίας

Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ασχολείται με την αμφιλεγόμενη οικειοθελή παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’, το 2013

Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πολύ σπάνια κίνηση – είχε συμβεί μόνο ελάχιστες φορές σε περισσότερα από 2.000 χρόνια – έφερε μαζί της την άφιξη του Πάπα Φραγκίσκου. Ο πατέρας Τζέιμς Μ. Βάις, καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και επισκοπικός ιερέας, εξηγεί στο ντοκιμαντέρ πώς ο Αργεντινός κληρονόμησε από τον προκάτοχό του «οικονομικό χάος, το χάος της σεξουαλικής κακοποίησης στην Καθολική Εκκλησία και διοικητικό χάος».

Η σειρά του CNN συνδέει την ιστορία αυτής της παραίτησης με μια πολύ πιο αμφιλεγόμενη ιστορία, αυτή του Πάπα Βενέδικτου Θ’, η οποία έδωσε το έναυσμα για τις πλέον εμβληματικές διαδικασίες, όπως το Κονκλάβιο και ο λευκός καπνός, που χρησιμοποιούνται για την εκλογή κάθε νέου πάπα.

Ανιψιός πολλών Παπών, ήταν μέλος της ισχυρότερης οικογένειας της Ρώμης, η οποία εξαγόρασε τη θέση γι’ αυτόν

Συμμετοχή σε κάθε είδους εγκλήματα

Ο Βενέδικτος Θ’ ήταν ένας μεσαιωνικός νεόκοπος Πάπας που κατείχε το αξίωμα έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια του 11ου αιώνα. Ανιψιός πολλών Παπών, ήταν μέλος της ισχυρότερης οικογένειας της Ρώμης, η οποία εξαγόρασε τη θέση γι’ αυτόν.

Ο Βενέδικτος Θ’ ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1032, ενώ ήταν ουσιαστικά έφηβος. «Εκείνη την εποχή, ο παπισμός ήταν το νομικό κέντρο του δυτικού κόσμου» εξηγεί ο Βάις.

Η διεφθαρμένη βασιλεία του τον οδήγησε να συμμετάσχει σε κάθε είδους εγκλήματα και να βλάψει την εικόνα της Εκκλησίας σε τέτοιο βαθμό που οι καθολικοί καρδινάλιοι αποφάσισαν να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί.

Για να τον πείσουν, του προσέφεραν ένα γενναιόδωρο χρηματικό ποσό, το οποίο ορισμένοι ιστορικοί υπολογίζουν σε 1.500 λίρες χρυσού. Ο διάδοχός του, ο Σίλβεστρος Γ΄, άντεξε μόλις έξι μήνες στο αξίωμα.

Ένα ατελείωτο πέρα-δώθε

Ο Βενέδικτος Θ΄ κατέφυγε σε έναν ισχυρό στρατό που συγκέντρωσε η σημαίνουσα οικογένειά του για να ανατρέψει τον Σίλβεστρο με τη βία και να επιστρέψει στην εξουσία

Λίγες ημέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, αποφάσισε ότι θα προτιμούσε να φύγει για να παντρευτεί την ξαδέρφη του επιλέγοντας τον νονό του ως διάδοχό του, τον Γρηγόριο ΣΤ΄. Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε και, για άλλη μια φορά, ο Βενέδικτος Θ΄ αποφάσισε να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του ως Πάπας.

Όπως υπενθυμίζει η Σούζαν Γουάις Μπάουερ, συγγραφέας με σπουδές στη θεολογία και την τέχνη και συγγραφέας του βιβλίου «Η Ιστορία του Μεσαιωνικού Κόσμου» (The History of the Medieval World), η απόφαση αυτή έθεσε την Εκκλησία ενώπιον τριών υποψηφίων που διεκδικούσαν να γίνουν διάδοχοι, μια σύγκρουση που, για άλλη μια φορά, επιλύθηκε με στρατιωτικά μέσα και την οποία, για άλλη μια φορά, κέρδισε ο Βενέδικτος Θ’ με την υποστήριξη της ισχυρής οικογένειάς του.

Εκείνη τη στιγμή, οι Kαρδινάλιοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σαφή διαδικασία για την εκλογή του μελλοντικού ποντίφικα.

Ο Βενέδικτος Θ΄ κατέφυγε σε έναν ισχυρό στρατό που συγκέντρωσε η σημαίνουσα οικογένειά του για να ανατρέψει τον Σίλβεστρο με τη βία και να επιστρέψει στην εξουσία

Πίσω από κλειστές πόρτες

Ήταν το πρώτο βήμα προς αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως το Kονκλάβιο και τον λευκό καπνό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, έγιναν αρκετές προσπάθειες για μια εκλογική διαδικασία που όλες κατέληξαν στημένες, μέχρι που ο Πάπας Γρηγόριος I’ πήρε μια απόφαση τον 13ο αιώνα.

Διέταξε μια συνάντηση των καρδιναλίων να διεξαχθεί πίσω από κλειστές πόρτες, κλειδωμένη και χωρίς καμία εξωτερική επαφή για τους ψηφοφόρους. Το όνομα της συνέλευσης προέρχεται από το λατινικό cum-clavis (με κλειδί): Kονκλάβιο.

Η διαδικασία εξηγείται καλά τόσο στο ντοκιμαντέρ του CNN όσο και στην πρόσφατη ταινία Conclave. Η διαβούλευση αρχίζει με την παρουσίαση των υποψηφίων. Για να εκλεγεί κάποιος από αυτούς, χρειάζεται την υποστήριξη των δύο τρίτων των ψηφοφόρων.

Λευκός και μαύρος καπνός

Εάν ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους δεν επιτύχει αυτό το ποσοστό, τα χαρτιά που περιέχουν τις ανώνυμες ψήφους καίγονται. Στο παρελθόν, αναμειγνύονταν με βρεγμένο άχυρο για να δημιουργηθεί μαύρος καπνός, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να ξεκινήσει νέος γύρος ψηφοφορίας εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση.

Όταν, στο τέλος ενός γύρου, τα ονόματα ενός από τους υποψηφίους εμφανίζονται σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των ψηφοδελτίων, καίγονται χωρίς καρυκεύματα, με αποτέλεσμα ο καπνός να αναδύεται λευκός αναγγέλλοντας την άφιξη ενός νέου ποντίφικα.

Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για να χρωματιστεί ο καπνός που ανακοινώνει το αποτέλεσμα κάθε γύρου ψηφοφορίας. Από την εντολή του Ιωάννη Παύλου Β’, οι καρδινάλιοι που συμμετέχουν στο Κονκλάβιο στεγάζονται στην κατοικία Santa Marta, που έχει κατασκευαστεί στο Βατικανό, για να λάβουν αυτή την απόφαση.

*Με στοιχεία από elpais.com