Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε σήμερα ως «αβάσιμη» την κατηγορία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η χώρα προμηθεύει όπλα στη Ρωσία.

Παρά τη διατήρηση στενών οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία κατά τον τριετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, η Κίνα έχει επιδιώξει να εμφανίσει μια εικόνα ουδετερότητας και αρνείται την όποια ανάμιξη στον πόλεμο.

Η σημερινή απάντηση έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου την προηγούμενη ημέρα ότι η Κίνα προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και πυρίτιδα, ενώ την κατηγορεί ότι κατασκευάζει όπλα σε ρωσικό έδαφος.

⚡BREAKING: China provides Russia with weapons, Zelensky says.

«Today we have general information from the Security Service (of Ukraine), from intelligence about gunpowder, artillery,» President Volodymyr Zelensky said.https://t.co/kfDPXjcQvv

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 17, 2025