Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Τσάρλεστον πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μαρίνα Στάκουσιτς (6-3, 6-2), Νο. 126 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA και μπήκε με το δεξί τη χωμάτινη σεζόν.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι και βρέθηκε πίσω με double break (0-3), αλλά στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Η συμπατριώτισσά μας έφτασε στη νίκη μετά από 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 winners και 28 αβίαστα λάθη. Από την άλλη, η Μαρίνα Στάκουσιτς είχε 14 winners και 27 λάθη.

Στον επόμενο γύρο η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού και Νο. 9 στην παγκόσμια κατάταξη, Κικβέν Ζενγκ, που πέρασε bye τον πρώτο γύρο του αμερικάνικου τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Μαρίνα Στάκουσιτς, με την καναδή να κάνει διπλό μπρέικ και να προηγείται με 3-0. Στη συνέχεια όμως η Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε την απόδοσή της, πήρε έξι συνεχόμενα γκέιμς (3 μπρέικ) και μετέτρεψε το 0-3 σε 6-3, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

