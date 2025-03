«A’ Βola» για Βαγιαννίδη: «Η Σπόρτινγκ συζητά με Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του» (pics)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Σπόρτινγκ για το ερχόμενο καλοκαίρι, το ενδιαφέρον είναι έντονο για τον παίκτη και αναμένονται εξελίξεις στην περίπτωση του Έλληνα μπακ.

Όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, ο Παναθηναϊκός είχε στα χέρια του πρόταση τον περασμένο Γενάρη με το ποσό να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, όμως οι πράσινοι θέλουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για τον Έλληνα μπακ.

Σύμφωνα με την «A’ Βola», τα «Λιοντάρια» θα στείλουν δικό τους άνθρωπο για να μιλήσει με τους «πράσινους» για να δουν τι μέλλει γενέσθαι με τον Βαγιαννίδη, τον οποίο όπως αναφέρει το δημοσίευμα θέλουν πολύ στη Λισαβόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη άνθρωπος της Σπόρτινγκ ήταν χθες (30/3) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δει απο κοντά τον 23χρονο μπακ του «Τριφυλλιού» για τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική των πλει-οφ της Stoiximan Super League.

