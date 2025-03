Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην Ιταλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και στόχοι από την Ελλάδα.

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε τη χρήση ενός εξελιγμένου εργαλείου παρακολούθησης για την κατασκοπεία των μελών μιας ανθρωπιστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), επειδή φέρεται να θεωρούνταν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με βουλευτές και όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Αλφρέντο Μαντοβάνο, υφυπουργός του υπουργικού συμβουλίου, έκανε την παραδοχή αυτή κατά τη διάρκεια μιας απόρρητης συνάντησης με την Copasir, την κοινοβουλευτική επιτροπή εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση της κατάστασης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Undersecretary Alfredo Mantovano has reportedly admitted that 🇮🇹Italy’s intelligence services authorised #spyware surveillance on members of the NGO Mediterranea Saving Humans. Yet,it remains unknown who was behind the surveillance of Francesco Cancellato.https://t.co/UPdTMZOH4i

— Vas Panagiotopoulos (@criticalvas) March 27, 2025