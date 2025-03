Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως θα επισκεφθεί μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς τη Γροιλανδία, την αυτόνομη περιοχή της Δανίας που ορέγεται απροκάλυπτα ο Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του).

«Υπήρχε τόση έξαψη γύρω από την επίσκεψη που θα κάνει η Ούσα στη Γροιλανδία (μεθαύριο) Παρασκευή που αποφάσισα να μην την αφήσω να το ευχαριστηθεί μόνη της και να τη συντροφεύσω», ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο X.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP

— JD Vance (@JDVance) March 25, 2025