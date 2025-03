Ο Κάνιε Γουέστ, η Κιμ Καρντάσιαν και η επιμέλεια των παιδιών: Καταρρέει η ψυχική υγεία του ράπερ;

Μετά την διαμάχη για την κυκλοφορία του τελευταίου τραγουδιού του Κάνιε Γουέστ με την Κιμ Καρντάσιαν, δεδομένης της συμμετοχής της κόρης τους Νορθ, η πρώην σύζυγος του ράπερ εξέφρασε την ανησυχία της για την ψυχική του υγεία.

Kim Kardashian and her kids are ‘terrified’ Kanye West is ‘sinking further down’ mentally https://t.co/w9NARg1gUV

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 22, 2025