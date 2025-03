Πόσες πιθανότητες έχει η Eθνική Ελλάδος για να πάρει την άνοδο μετά την ήττα απο την Σκωτία (pic)

Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την ήττα απο τη Σκωτία με 1-0 στο «Καραϊσκάκη» για την League A του Nations League και θα προσπαθήσει στην ρεβάνς του «Hamden Park» (23/3) να γυρίσει το εις βάρος της σκορ.

Η «Γαλανόλευκη» είχε δύο πρόσωπα, στο πρώτο ημίχρονο η Σκωτία είχε το πάνω χέρι και αυτό μετουσιώθηκε σε γκολ με πέναλτι του Μακτομινέι στο 34′. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα άλλαξαν, με την είσοδο του Κωσταντίνου Καρέτσα στο παιχνίδι η Ελλάδα βρήκε χώρους απείλησε όμως το γκολ δεν ήρθε. Παρόλα αυτά, η εικόνα ήταν απόλυτα ενθαρρυντική για την ρεβάνς στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Εθνικής να προκριθεί στην League A του Nations League έχουν μειωθεί αισθητά, αφού μειώθηκε 33% απο 57% και πλέον είναι στο 24% οι πιθανότητες της για να τα καταφέρει να περάσει αυτή.

Απο την άλλη η Σκωτία ανέβηκε στο 76% δηλαδή 33% παράπανω απο τι ήταν πριν τον αγώνα στο Φάληρο.

To qualify for UNL League A (as of 20 Mar):

84% 🇹🇷 Türkiye (📈 +35%)

81% 🇺🇦 Ukraine (📈 +39%)

76% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland (📈 +33%)

52% 🇷🇸 Serbia (📈 +11%)

48% 🇦🇹 Austria (📉 -11%)

24% 🇬🇷 Greece (📉 -33%)

19% 🇧🇪 Belgium (📉 -39%)

16% 🇭🇺 Hungary (📉 -35%)

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 20, 2025