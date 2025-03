Ένα απρόοπτο τηλεφώνημα σημειώθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο αυτός μίλαγε στους δημοσιογράφους. Εν τέλει ο Ουκρανός πρόεδρος τον παρακάλεσε να τον καλέσει λίγο αργότερα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ φαίνεται ο Ζελένσκι να δέχεται ερώτηση από μια δημοσιογράφο όταν ξαφνικά χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο απαντά και ακούγεται να λέει: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά;»

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα στα οποία άκουσε τη θετική απάντηση του προέδρου της Γαλλίας, ο Ζελένσκι ακούγεται να λέει «ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ Εμανουέλ, τέλεια, οκ, αντίο».

😊 Macron called Zelensky during his conversation with journalists

The Ukrainian president picked up the phone, explained that he was currently speaking with the media, and promised to call back right after. According to Zelensky, he and Macron talk on the phone approximately… pic.twitter.com/6LZ7e8cK4Y

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2025