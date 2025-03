Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, αξίωσε χθες Τετάρτη να διενεργηθεί «διαφανής έρευνα» μετά τον θάνατο βούλγαρου εργαζομένου του ΟΗΕ εξαιτίας έκρηξης στη Λωρίδα της Γάζας, που οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διέψευσαν πως οφειλόταν στις δικές τους επιχειρήσεις (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, τραυματίας μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη στο κτίριο του ΟΗΕ).

«Το συμβάν αυτό πρέπει να ερευνηθεί με διαφάνεια κι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν»

UNOPS is shocked and devastated by the tragic news that a UNOPS colleague has been killed in central #Gaza. Reports are that there are five more casualties, several of whom are very severely injured. Full statement: https://t.co/zh9rcbsDi5 pic.twitter.com/QJsjiZh8nf — UNOPS (@UNOPS) March 19, 2025

«Μου προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι κτίριο του ΟΗΕ στη Γάζα χτυπήθηκε το πρωί. (…) Το συμβάν αυτό πρέπει να ερευνηθεί με διαφάνεια κι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Ο ΟΗΕ και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται», σχολίασε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας μέσω X.

Appalled a UN compound in Gaza was hit this morning. My thoughts are with the victims and their families. This incident must be investigated transparently and those responsible held to account. The UN and humanitarian workers must be protected. — David Lammy (@DavidLammy) March 19, 2025

«Αντικείμενο έρευνας»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι διεξάγει έρευνα για τις «συνθήκες» του θανάτου ενός βούλγαρου εργαζόμενου των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος σκοτώθηκε το μεσημέρι στη Λωρίδα της Γάζας από έκρηξη. Η Χαμάς αποδίδει την έκρηξη αυτή σε ισραηλινό πλήγμα, κάτι που διαψεύδει το εβραϊκό κράτος.

«Εκφράζουμε θλίψη για τον θάνατο ενός βούλγαρου πολίτη, εργαζόμενου του ΟΗΕ, στη Λωρίδα της Γάζας. Οι συνθήκες του συμβάντος αποτελούν αντικείμενο έρευνας», γράφει ο Ορεν Μάρμορσταϊν, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η προκαταρκτική εξέταση δεν αποκάλυψε καμιά σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», προσθέτει.

I told @markaustintv @SkyNews this evening:

We express our sorrow over the death of the Bulgarian citizen, a UN worker, today in the Gaza Strip. According to our initial investigation this has no connection whatsoever to any IDF activity. https://t.co/Jfu0fOuQ8y — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) March 19, 2025

