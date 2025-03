Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ τον θάνατο 14 μελών της ίδιας οικογένειας σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον κτιρίου όπου λάμβανε χώρα τελετή συλλυπητηρίων στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου (στη φωτογραφία του Reuters/Hussam Al-Masri, επάνω, Παλαιστίνιος κρατά στην αγκαλιά του το παιδί του που σκοτώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Αγνοούνται και δέκα άνθρωποι για τους οποίους πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια

A traumatized child sits down staring at the wall after losing all his family to Israeli airstrikes in Gaza. pic.twitter.com/lwWEW51ESJ — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 19, 2025

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο βομβαρδισμός έγινε περί τις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αναγνώρισαν 14 μέλη της οικογένειας Μουμπάρακ μεταξύ των νεκρών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Πρόσθεσε πως περίπου δέκα άνθρωποι αγνοούνται και πιστεύεται πως παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 174 παιδιά

Τουλάχιστον 174 παιδιά σκοτώθηκαν επίσης στη Γάζα από τις ισραηλινές επιδρομές της Τρίτης με την απόφαση Νετανιάχου να διαλύσει την εύθραυστη εκεχειρία.

A grieving Palestinian mother gives a last-time hug for her baby, killed by Netanyahu’s genocide machine in Gaza this morning. pic.twitter.com/7d4IkjLVIc — Quds News Network (@QudsNen) March 19, 2025

«Οι πληροφορίες και οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα είναι πέρα για πέρα τρομακτικές», δήλωσε η UNICEF.

«Ορισμένα χτυπήματα έπληξαν πρόχειρα καταφύγια όπου κοιμόντουσαν παιδιά και οικογένειες, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα».

Η «ματωμένη Τρίτη» είναι μία από τις πιο θανατηφόρες ημέρες από την αρχή του πολέμου στον θύλακο υπό πολιορκία (περισσότερα εδώ).

Πάνω από 470 νεκροί

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες Τετάρτη το βράδυ για τουλάχιστον 470 νεκρούς στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου ξανάρχισαν σε μαζική κλίμακα, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Israel’s renewed air attacks on Gaza have killed more than 400 Palestinians, including many children. Here are some of their stories ⤵️ pic.twitter.com/ht91Bm2hFW — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 19, 2025

Τη «δεύτερη μέρα της επανέναρξης του πολέμου εναντίον της Γάζας (…) ο απολογισμός των νεκρών από τη 18η Μαρτίου (ανήλθε) σε πάνω από 470», τόνισε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος του οργανισμού πρώτων βοηθειών, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.