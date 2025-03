Το παιδομάζωμα της Τσέλσι δείχνει προς τα που πάει το ποδόσφαιρο

Κάνοντας τολμηρές κίνησεις που χαρακτηρίζει τις φιλοδοξίες της, η Τσέλσι έγινε αρκετές φορές πρωτοσέλιδο επενδύοντας περισσότερα 150 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερις πολλά υποσχόμενους νεαρούς παίκτες.

Αυτή η στρατηγική απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευση του συλλόγου να προωθήσει μια προσέγγιση με επίκεντρο τα νέα ταλέντα, με στόχο να χτίσει μια τρομερή ομάδα για το μέλλον.

Η αρχή έγινε με τον Κέντρι Πάες. Τον Ίουνιο του 2023 οι Λονδρέζοι ανακοινώνουν την απόκτηση του παίκτη από το Εκουαδόρ καταβάλοντας 20εκ. € στην Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε.

🥶🇪🇨 Kendry Páez becomes the second youngest player ever to score in Copa América…

…and hits the Cole Palmer celebration as Estevão did, as future Chelsea player. ❄pic.twitter.com/R0qhXktCdu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024